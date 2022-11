Gewagter Spagat

Fünf Runden haben die BBC Nord Dragonz mittlerweile in der höchsten Basketball-Liga Österreichs absolviert, auch einen Sieg haben die Eisenstädter bereits zu Buche stehen. Die Euphorie ist bei den Drachen deutlich zu spüren, auch der Fan-Support ist der Superliga mittlerweile würdig. Aber von Insidern hört man auch kritische Stimmen: Kam der (gekaufte) Aufstieg zu früh? Schaut der Nachwuchs in der Superliga durch die Finger?

Der Spagat zwischen der Superliga für die Profis und der nicht gerade professionellen Landesliga ist zu groß. Zukünftige Kaderspieler wird man nicht bei (bestenfalls) sechs Landesliga-Matches pro Saison züchten oder auch nur bei Laune halten können. Andererseits kommen die Local Heroes und Nachwuchs-Talente in der Superliga kaum zum Zug — was verständlich ist, wenn man bei den Besten mitmischen will. Eine schwierige Situation also. Aber wer nicht wagt, gewinnt bekanntlich auch nicht.