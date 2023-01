Keiner will absteigen

Der Tabellenletzte muss fix runter, sollte es aus der Burgenlandliga auch den FC Andau erwischen, dann müssen zwei Klubs den bitteren Weg in die 1. Klasse Nord antreten. Für die Klubs aus dem Bezirk Neusiedl (immerhin 12 von 14 Vertretern) hat die 2. Liga Nord in den vergangenen Saisonen an enormer Attraktivität dazugewonnen. Immerhin handelt es sich bei elf von 13 Heimspielen um richtige Bezirksderbys – Kassiere und Kantineure reiben sich da schon mal die Hände. Aufgerüstet und nachgebessert wird da vor allem beim UFC Pama, in Mönchhof, Wallern und Tadten. Letztere wollen sogar den Rückstand von sechs Punkten ans rettende Ufer wettmachen. Platz sechs und Rang 13 sind gerade einmal neun Punkte voneinander entfernt. Die Spannung wird wohl bis zum letzten Spieltag aufrecht erhalten bleiben – für den Sportplatzgeher ist das auf jeden Fall eine Wohltat. Langweilig wird’s in der Rückrunde sicher nicht.