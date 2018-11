Die Ostliga-Hinrunde lässt sich aus rot-goldener Sicht als sehr wechselhaft zusammenfassen. Während Neusiedl/See mit einem tollen Beginn — inklusive ÖFB-Cup-Sensationssieg gegen Admira — scheinbar in eine sorgenfreie Saison startete, dann aber immer wieder unnötig Punkte abgab, schien Rivale Parndorf mit einem richtig miserabelen Auftakt bereits früh den Anschluss an das Mittelfeld zu verlieren. Zumindest das verhinderte der SC/ESV. Nach sieben Spielen mit nur einem Punkt folgten acht ungeschlagene Partien, in denen Emir Dilic und Co. 18 Zähler sammelten und sich so doch noch von den hinteren Tabellenregionen entfernten.

Dorthin begaben sich die SVM Amas, erst gar nicht. Mattersburgs Zweierteam sammelte die meisten Punkte der burgenländischen Teams. Dennoch war mehr drin. Zwei Beispiele: Das aufgrund des unberechtigten Einsatzes von Profi-Neuzugang Philipp Prosenik strafverifizierte 0:3 gegen St. Pölten, das man am Rasen klar 6:0 gewann, schmerzte ebenso wie die im Finish verspielte 2:0-Führung bei den Admira Juniors (2:2).

Ohne Zweifel sind die Burgenland-Klubs in dieser Liga konkurrenzfähig. An guten Tagen beißen sich auch Spitzenteams die Zähne aus, was wiederum für das Potenzial spricht. Ein wesentliches Puzzleteil fehlt jetzt aber noch: die Konstanz. Nur so ist der Weg heraus aus dem Mittelmaß möglich.