Als Absteiger hat man es immer schwer – so starteten die Leithaprodersdorfer im Vorjahr die Hinrunde in der 2. Liga Nord. Vier Pleiten in Serie zum Auftakt, das war alles andere als ein Ankommen in der Liga. Doch in der Ruhe liegt die Kraft – das Team von Trainer Peter Benes begann zu punkten und kraxelte in der Tabelle kontinuierlich nach oben. Auch die Vereinsverantwortlichen behielten Weitsicht und sportliche Verlässlichkeit. Dem Mix aus drei Legionären und zahlreichen Youngsters, gespickt mit einem Tormann und einem Abwehrboss wurde vertraut. Die Kicker haben eben dieses Vertrauen sehr rasch zurückgezahlt. Früher als geplant (angedacht wurde ein weiteres Konsolidierungsjahr in der 2. Liga) kehren die Blau-Weißen in die BVZ Burgenlandliga zurück. Heuer ist man sicher besser gerüstet als vor zwei Jahren, wo man mit Pauken und Trompeten wieder abstieg. Man darf gespannt sein, wie sich die Talente und Rohdiamanten „oben“ fußballerisch anstellen. In Summe gesehen gehen die Leitha-Funktionäre den richtigen Weg, der ein Überleben garantiert. Mehr Eigenbauspieler im Kader kann selten ein Verein aufweisen. Während bei der Konkurrenz da und dort auch mal Hollywood am Personalsektor gespielt wurde, schrieb man beim Meister das Wort Kontinuität in Großbuchstaben. Also ist davon auszugehen, dass man diesen Weg weiter beschreiten wird. Und das ist gut so.