Zwei unterschiedliche Situationen, ein gemeinsames Ärgernis: Der Nachtragstermin am vergangenen Freitag sorgte sowohl bei Tabellenführer Gols, als auch bei Kellerkind Oggau für Aufregung.

Die abgesagte Runde des dritten Spieltags wurde trotz des Feiertags auf Freitag terminiert – nur zwei Tage später mussten beide Mannschaften erneut antreten. „Auf Amateurlevel eine einfach unverständliche Entscheidung“, ärgerte sich Oggau-Trainer Peter Herglotz. Zwei Spiele innerhalb dreier Tage – im Amateurfußball eine englische Woche der Extreme und eine wahre Belastungsprobe für dünne Kaderdecken.

Tatsächlich wird aufgrund der vielen Ausfälle verstärkt auf interne Lösungen gesetzt. Eigene Jugendspieler werden kurzerhand in die Startelf der Kampfmannschaften gehievt – und hinterlassen dabei positive Eindrücke: Nickelsdorfs 15-jähriges Talent Leo Kellner durfte sich in den letzten beiden Begegnungen präsentieren. Neufeld will auch im Frühjahr den Ausbildungsweg mit eigenen jungen Spielern fortsetzen und verzichtet auf bezahlte Legionäre. Indes verzeichnet der 16-jährige Golser Stürmer Raul Bucur bereits zehn Einsätze und zwei Tore.

Junge Spieler, die Verletzungssorgen trotzen und die kurzfristigen Einsätze als persönliche Bühne nutzen – hoffentlich mehr als bloß ein Phänomen bei personellen Engpässen der Herbstsaison.