Tolles Niveau

Ein Blick auf die Tabelle reicht um zu sehen, dass es eine der spannendsten Saisonen in der Geschichte der 1. Klasse werden könnte. Gerade einmal zehn Punkte trennen Platz eins von Platz zehn, dazwischen tut sich einiges. Einige Trainer behaupten, die Qualität sei um einiges besser als noch im vergangenen Jahr. In gewisser Weise ist das der Fall.

Der SC Rust ist das Paradebeispiel. Wer hätte gedacht, dass der Top-Favorit auf den Meistertitel nach der Hinrunde nur auf dem zehnten Platz steht? Selbiges gilt für Apetlon, mit elf Punkten Rückstand Elfter. Ein Kader, wie ihn die Seewinkler haben, ist für diese Liga nicht selbstverständlich. Abzuschreiben sind diese beiden Teams keinesfalls, es sind noch 13 Runden zu spielen. Andererseits werden in der Rückrunde alle Klubs wieder auf volle Kader samt Verstärkungen zurückgreifen können – die Dichte wird nicht weniger. Wer also das Feld tatsächlich von weiter hinten aufrollen will, wird ein außergewöhnliches Frühjahr benötigen.