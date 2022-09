Vertrauen als Chance auf Besserung

Der SV Wimpassing, bis 2012 noch Dauergast in der 2. Klasse Nord, danach Überschall-Mehrfachaufsteiger und Burgenlandligist, mittlerweile eingependelt in der 2. Liga Nord, ist aktuell Letzter – mit null Punkten aus vier Matches. Spielern eine Chance zu geben, die anderswo nicht drangekommen sind, Junge aufpäppeln und einbauen: Diese Philosophie verfolgt der Verein mittlerweile, Trainer Michael Hartl ebenso. Er setzt seine Vorstellungen um und erfüllt die Erwartungen der Funktionäre. Bislang hat es geklappt, der Erfolg war da. Jetzt bleibt dieser aus – und alle bleiben ruhig. Für den Fall des Falles ist im Winter ein Sortieren der Qualität geplant. Parallel geht es jetzt einmal darum, Punkte zu sammeln. Gut möglich, dass hier das Vertrauen des Vorstands in das Trainerteam auch bald auf die Spieler überspringt. Dann ist der erste Sieg nicht mehr weit weg.