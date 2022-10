Zündung für mehr?

Vor der Saison waren die Eisenstädter für viele eine Wundertüte, nachdem man doch etwas überraschend den Aufstieg in die 1. Klasse Nord geschafft hat. Nach einer höchst durchwachsenen Vorbereitung und elf Spieltage später sind die Hauptstädter voll im Abstiegskampf, zuletzt gelang beim 3:2 gegen Nickelsdorf aber der erste Sieg. Die Erwartungshaltung des Vorstandes ist jedenfalls nach wie vor hoch. Mit Hannes „Baldi“ Fasching hat man nun auch einen neuen Sportlichen Leiter für die Kaderplanung ins Team geholt. Die SCE-Legende soll dazu beitragen, dass der 1. Klasse-Neuling die nächsten Entwicklungsschritte setzt. Sportliches Potenzial ist neben der Nachwuchsabteilung auch in der Kampfmannschaft vorhanden – nicht nur durch Laszlo Kalocsai, wohl einer der besten Spieler der Liga. Was aber fehlt, ist die totale Einheit für das große Ganze. Genau das soll Fasching künftig auf Schiene bringen.