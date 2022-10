Stichwahl entscheidet Bezirks-Wahl

Wer hat denn jetzt gewonnen? Das ist eine Frage, die nach Wahlen gerne gestellt wird. Nachdem es aber kein Fußballmatch sondern die Basis unseres friedlichen Zusammenlebens ist, kann man das oft schwer beantworten. Ja, die SPÖ hat zwei ÖVP-Gemeinden (Purbach und Steinbrunn) gedreht. In der Stichwahl am Sonntag könnte sich das Blatt aber wenden. Die Bürgerlisten werden in Großhöflein und Rust das Zünglein an der Waage sein, ob ihre Stimmen in der Stichwahl an die Amtsinhaber oder Herausfordererinnen (ja, zwei Frauen) gehen, ist schwer abzuschätzen. Wobei der SPÖ in allen drei Gemeinden nur wenige Stimmen fehlen: 25 in Mörbisch, 43 in Rust und 91 in Großhöflein. Holen sie diese, ist das Bezirks-Match tatsächlich so eindeutig wie ein Fußballspiel: 15 zu 10 für die Roten, nach dem 12 zu 13 im „Hinspiel“ 2017.