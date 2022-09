Spätestens wenn wir am Sonntag mit dem Stift in der Hand in der Wahlkabine stehen, sollten wir uns eine Frage stellen: Wer ist am besten? Das sind große Worte, gelassen ausgesprochen, bitte denken Sie kurz darüber nach. In Wirklichkeit stellen wir uns nämlich oft die falschen Fragen: Was habe ich immer schon gewählt? Wem will ich einen Denkzettel verpassen? Wer steht mir im Bund oder Land zu Gesicht? Wer ist das geringere Übel? Wer schafft den Einzug?

So funktioniert unsere Demokratie nicht, schon gar nicht auf Gemeindeebene. Hand auf‘s Herz: Sie kennen doch die meisten Leute, die auf dem Wahlzettel stehen (zumindest die weiter oben) und wissen, wer etwas drauf hat, wem die Gemeinde mehr am Herzen liegt als der eigene Vorteil, wer sich ehrlich und unermüdlich für das Wohl aller in Ihrer Gemeinde eingesetzt hat. Dort gehört das Kreuz hin. Dort und nirgendwo anders.