Wie laut muss der See noch aufschreien?

Der amerikanischen Legende nach, soll der indigene Stamm der Cree den Yankee-Eroberern eine letzte Weissagung mitgegeben haben: „Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet ... ist, werdet ihr merken, dass man Geld nicht essen kann“. Der Spruch passt wie die Faust aufs Auge, wenn wir ihn auf unseren See umlegen.

Die Bäume im Seebad Breitenbrunn sollen doch nicht fallen – ein wichtiges Umdenken, aber wie viel See nach dem Seebadbau noch da ist, bleibt offen. „Kopf in den Schlamm-Stecken“ scheint in Mörbisch angesagt, wo der See so vieles braucht, aber eben keine privaten Holz-Kabanen auf der beliebten Badeinsel.

Ein Umdenken ist angesagt, die Zeit, in der unser See zum Bankomat für Investoren verkommen ist, hat sich umgekehrt. Jetzt braucht er unser Geld, Hirnschmalz und Ellbogenfett. Und nicht erst, wenn die letzte Lacke vertrocknet ist.