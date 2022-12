Wieso sind wir immer die Blöden?

Was sich „die da oben„ ausdenken, können nur allzuoft „wir da unten“ wieder geradebiegen. So auch beim aktuellen Schlepperproblem: Die Weltmächte wie USA und Russland verursachen in ihrer Peripherie wirtschaftliche und militärische Katastrophen, die Menschen aus diesen Regionen fliehen – gelockt von falschen Heilsversprechungen der Schleppermafia – nach Europa.

Die EU (also Deutschland) lässt die Grenzländer alleine, die, die Flüchtlingsströme durch. Nur Österreich greift alle auf, zieht somit den bürokratischen Schwarzen Peter. Wien kann das Spiel auch recht gut: Gefasst werden die Schlepper ja im Burgenland, wo sie auch abgeurteilt werden müssen. Bis zum Urteil müssen die Schlepper ja irgendwo sitzen und somit trägt am Ende die Verantwortung für die globale Schlepperwelle die kleine Justizanstalt Eisenstadt.