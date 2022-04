Kommunikation Bürgerservice auch in Zagersdorf nun per App

Lesezeit: 2 Min BR BVZ Redaktion

Ortschef Ivan Grujic (l.) mit Tobias Zotter. Foto: Gemeinde Zagersdorf

D er „digitalen Entwicklung Rechnung tragen“ will man – wie in immer mehr Gemeinden im Bezirk – nun auch in Zagersdorf mit der neuen Cities-App.