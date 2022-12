Russe drohte dem Eisenstädter Asylamt: Prozess

Werbung

„Ihr habt einen sehr ernsten Feind aufgezogen und ich werd euch rächen, damit ihr alle Kreatur stirbt, ihr werdet dafür bezahlen“: Diese Worte standen in einer E-Mail, die das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl am 2. September dieses Jahres erreichte.

Abgeschickt hatte die E-Mail ein 25-jähriger russischer Staatsbürger, der in einer Flüchtlingsunterkunft in Steinbrunn untergebracht war.

Am Dienstag dieser Woche musste er sich wegen des Vorwurfs der gefährlichen Drohung vor Richterin Karin Lückl verantworten.

Warum der Russe in Österreich einen Asylantrag gestellt hatte, wurde bei dem Prozess nicht geklärt. In seiner E-Mail hatte er Geld gefordert, „damit ich aus diesem Scheiß in meine Heimat gehen kann…“.

Vor Gericht schilderte der Russe den Konflikt mit einem Ukrainer, mit dem er sich ein Zimmer habe teilen müssen. Der Ukrainer sei in seiner Heimat wegen Mordes verurteilt worden, so der Angeklagte. „Außerdem war Krieg zwischen Russland und Ukraine“, fügte er hinzu.

Sein Zimmergenosse habe ihn „fast umgebracht“, gab der Russe an. Er sei wegen Verletzungen mehrmals im Spital gewesen, sagte er.

Ein Mitarbeiter des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl berichtete, dass die E-Mail in der Einlaufstelle des Amtes eingegangen sei. „Da sitzen Damen, die sich fürchten“, so der Mitarbeiter.

Einen persönlichen Kontakt mit dem Angeklagten habe es im Asylamt nicht gegeben. Der Antrag des Russen auf freiwillige Rückkehr sei bestätigt worden.

Der Russe wurde zu zwei Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt und nahm dieses Urteil an.

„Binnen zwei oder drei Wochen werde ich zurück nach Russland gehen“, kündigte der 25-Jährige an.

