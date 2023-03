„Personalschwund“ in Steinbrunn?

Es sind durchaus schwere bis hin zu rechtlich relevanten Vorwürfen, die Gemeindevorstand Franz Niklesz vom Team Steinbrunn/ÖVP gegen die Gemeindeführung um Ortschefin Isabella Radatz-Grauszer erhebt. „In den letzten Wochen hat die Hälfte der Mitarbeiter des Gemeindeverwaltungsdienstes gekündigt und freiwillig das Haus verlassen“, so der Listenchef. Sogar von „Mobbing, Intrigen und Stillstand“ sei die Rede, so Niklesz' Vorwurf.

„Natürlich hätten wir uns gefreut, wenn der Übergang reibungslos funktioniert hätte“, erklärt die Bürgermeisterin ihre Sicht der Dinge: „Es gab hier schon im Vorfeld Überlegungen seitens des Personals, etwa aus familiären Gründen oder weil jemand eine bessere Stelle angeboten bekommen hat.“ Drei Personen hätten gekündigt, zwei der Stellen seien bereits nachbesetzt. Auch bei diesen Stellen gibt es von Franz wiederholte Kritik am Nah- bzw. Verwandschaftsverhältnis der neuen Mitarbeiter zur SPÖ-Spitze (die BVZ hat berichtet).

Bezüglich der dritten freien Stelle stehen kommende Woche Vorstellungsgespräche an, so Radatz-Grauszer weiter: „Das ist natürlich eine schwierige Situation, die Amtsleiterin muss nun alle neuen Mitarbeiter einschulen.“ Kontinuität beim Personal wäre auch ihr lieber, betont sie.

Niklesz sieht gesetzeswidrige Postenbesetzung

Die Vorwürfe von Mobbing, Intrigen und Ähnlichem will die Ortschefin so nicht auf sich sitzen lassen. „Das kann ich nur auf das schärfste zurückweisen und bin entsetzt, dass ein Gemeindevertreter - in dieser Rolle ist Oppositionspolitiker Niklesz offensichtlich noch nicht angekommen - unsere Gemeinde in einem so schlechten Licht darstellt. An den Vorwürfen ist nichts dran.“

Der weitreichendste Vorwurf von Niklesz ist jedoch jener der gesetzteswidrigen Ungleichbehandlung einer weiblichen Bewerberin. Diese „bewarb sich aus familiären Gründen für eine Teilzeitbeschäftigung und kam, trotz höchster Qualifikation, nur aus diesem Grund nicht in die engere Auswahl. Anders gesagt, sie wurde auf Grund ihrer spezifischen familiären Situation diskriminiert, was einen Verstoß gegen § 4 Z. 4 des Burgenländisches Landes Gleichbehandlungsgesetz darstellt“, so der Vorwurf der illegalen Postenbesetzung. „Frauenrechte werden missachtet nur um parteinahen Familienangehörigen gut bezahlte und sichere Posten zu verschaffen. Eine derartige Vorgangsweise ist skandalös und absolut zu verurteilen“, schlägt Niklesz scharfe Töne an.

„Er sollte es eigentlich besser wissen“

Letzterer Vorwurf stößt Radatz-Grauszer besonders sauer auf. „Die angesprochene Bewerberin war eindeutig nicht am besten qualifiziert und hat die Stelle selbstverständlich nicht wegen ihrer Teilzeit-Bewerbung nicht bekommen. Herr Niklesz war bei sämtlichen Personalgesprächen dabei, er solte es besser wissen. Das ist an den Haaren herbeigezogen.“ Jeder der ihr Team kenne, „weiß, dass wir unglaublich stolz auf unsere starken Frauen sind“, erklärt die Ortschefin passend zum Weltfrauentag am 8. März.

