Zagersdorf: Gemeinderat stimmt am 16. Oktober zu „Gegi“-Neubau ab

Ganze 18 Minuten hat der Zagersdorfer Gemeinderat zuletzt getagt. Das flotte Tempo war wohl einerseits der Tatsache geschuldet, dass „alle Beschlüsse einstimmig waren“, wie Bürgermeister Ivan Grujic (SPÖ) resümierte und andererseits auch dem Fakt, dass die Tagesordnung um zwei Punkte dezimiert wurde. Konkret handelte es sich dabei um anstehende Beschlüsse zum Baurechtsvertrag zwischen der Projektentwicklung Burgenland GmbH (PEB) und der Gemeinde sowie dem Mietverkauf mit der PEB. „Mit Letzterem wäre das fertige Gebäude dann praktisch nach 25 Jahren abbezahlt“, so Grujic.

Neues Leben für Traditionsbetrieb

Zur Erinnerung: Vor ziemlich genau einem Jahr wurde publik, dass die Gemeinde Zagersdorf beabsichtigte, das frühere Kultlokal zu kaufen. Das Gebäude befand sich zu dieser Zeit im Besitz des Siegendorfer Unternehmers Ivica Parašilovac, der es 2020 vom damals in den Ruhestand tretenden Wirten Gerhard „Gegi“ Freiberger erworben hatte. Im Dezember 2022 segnete der Gemeinderat schließlich das Kauf-Vorhaben einstimmig ab, im heurigen April wurde schließlich der entsprechende Vertrag zwischen Gemeinde und Parašilovac unterzeichnet. Da der Erhalt des Altbestandes zu kostspielig geworden wäre, kam die Variante Neubau ins Spiel. Die Planungsarbeiten übernahm die PEB.

„Alle sollen dahinterstehen!“

Grund für den Wegfall der beiden Tagesordnungspunkte: „Ich habe in der vorangegangenen Sitzung des Gemeindevorstands bemerkt, dass es vor allem seitens der ÖVP doch noch viele Fragen und Unsicherheit in der Sache gibt. Die Revitalisierung des ,Gegi' ist ein Riesen-Projekt, ich möchte hier keine ,Drüber-Fahr-Aktion' setzen, alle sollen dahinterstehen!“, betonte Grujic gegenüber der BVZ. Man sei übereingekommen, dass die beiden Punkte bereits am 16. Oktober nochmals im Gemeinderat behandelt werden. „Da wird dann auch der Chef der PEB dabei sein und als Experte auftretende Fragen beantworten“, so der Ortschef.

„Gute und stabile“ Finanzlage

Finanziell sei die Gemeinde für das Großprojekt „Gegi“ jedenfalls gerüstet, verwies Grujic in der Sitzung auch auf den Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2022. Aus Sicht der Aufsichtsbehörde sei die finanzielle Situation der Gemeinde „gut und stabil“. Die sogenannte Freie Finanzspitze betrug 2022 rund 203.900 Euro und „zeigt daher, dass genügend finanzieller Spielraum für Investitionen vorhanden ist, ohne dass dafür Darlehen aufgenommen werden müssen“, heißt es im (der BVZ vorliegenden) Schreiben. Die Gemeinde habe „Vermögen aufgebaut“ und gleichzeitig „die Darlehensschulden“ verringert, die liquiden Mittel lagen per 31.12.2022 bei etwas mehr als 659. 500 Euro.