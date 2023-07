Howie sagte: „HELLO AGAIN“

Und so sagte er „Hello again“, meinte: „Das ist unsere Zeit“ und versprach dem „Schönen Mädchen von Seite 1“ „Nachts, wenn alles schläft“ „Mit viel Herz“ ein „Ti amo“. Er gab zu: „Ich leb Tür an Tür mit Alice“ und fragte diese: „Wie frei willst du sein“. Er bat sie „Ruf mich an“, sie meinte „Vielleicht niemals“, er erwiderte: „Es geht um mehr“, aber auf ihr „Na und“, sang er ihr: „...dann geh doch“!

Howard verstand es als exzellenter Entertainer sein Publikum mitzunehmen und einzubinden. So ließ er sich selbst von den Zuschauern mit einem „Ti amo“ hochleben. Nicht nur Lieder, auch kleine Scherze zwischendurch und ein paar Geschichten - nach so vielen Jahren Bühnenzeit weiß der großartige Carpendale, was sein Publikum will und präsentierte es ihm in dieser sternenklaren Nacht.