Harri Stojka fand „Satisfaction“ in der Mü

Harri Stojka ist einer der wichtigsten Jazz Musiker und wohl auch einer der bedeutendsten Roma der Gegenwart. Sein Musikstil wird oft als „Gipsy-Soul“ bezeichnen, jedoch schwingen viele Musikrichtungen durch sein künstlerisches Dasein. Pop, Avantgard-Jazz, Bebop bis hin zu Hard Rock. Stojka ist Komponist, Produzent, Texter, aber vor allem ein Gott an der Gitarre. Maßlos und exzessiv reiht er in ungeahnter Geschwindigkeit Töne aneinander, die vulkanartig explodieren. Sein Drive, Phrasing und Sound - wie es in der Sprache der Künstler heißt - machen seinen Stil einzigartig und unverkennbar.

Harri Stojker und seine Band vermittelten Stones-Feeling der etwas anderen Art Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Aufruf aus dem Göttermusikerhimmel

An diesem Freitag Abend gab er Stones-Hits zum Besten. „Satisfaction“ brachte das Publikum zum Toben, zu „Honky Tonk Women“ wurde gerockt, ebenso zu „Gimme Shelter“, „Jumping Jack Flash“ und „Start Me Up“. Die Fans waren eingefleischt, gehörten zum Großteil der Altersklasse 50 plus an. Sie wussten sowohl die ausgewählten Songs, als auch die musikalische Leistung zu huldigen. Auch zwei Jimi Hendix-Songs durfte man spüren: „Purple Haze“ und „Foxy Lady“, was einen Herren im Publikum zu folgender Aussage veranlasste: „Jimi Hendrix hat aus dem Himmel der Musikgötter angerufen und zu Harri Stojka gesagt, er soll die Stones so spielen, wie er sie gerne an diesem Abend gespielt hätte!“ Das tat der Ausnahmegitarrist dann auch. Nicht wenige Konzertbesucher machten Gebrauch vom Gehörschutz, denn die Musik war so, wie sie bei den Stones sein sollte: sehr, sehr laut - damit man sie nicht nur hört, sondern auch in jeder Faser seines Körpers spürt.

Harri Stojka Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Harri Stojka, der mit bürgerlichem Namen Harald Wakar heißt, wurde 1957 in Wien geboren. Er entstammt der Lovara-Dynastie vom Stamm der Bagareschtschi. Von seinen 200 Verwandten überlebten nach dem Anschluss Österreichs 1938 nur wenige die Konzentrationslager. Stojka sieht es als seine Aufgabe, der heutigen Roma-Generation mit seiner Musik Mut und Stolz zu vermitteln.