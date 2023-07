Wenn die Gitarren erklingen

Al Di Meola heißt der Mann, der an diesem heißen Sonntag Abend für einen ausverkauften Saal im Csello gesorgt hat. Es war das einzige Konzert des zu den weltbesten Gitarristen zählenden Künstlers in Österreich. Seit vier Jahrzehnten hält er sich an der Weltspitze. Mit Paco de Lucia und John Mc. Laughlin war er Teil der drei „Superguitars“ - einem Äquivalent zu den „Drei Tenören“. Ihnen gelang es, Gitarrenmusik zu wahrer künstlerischer Vollendung zu bringen.

Weltmännisch, facettenreich und einzigartig

Geboren wurde Di Meola, der italienische Wurzeln hat, in Amerika. Dort lebt er noch heute in New Jersey. Über die Jahre hat der begnadete Künstler zahlreiche Schaffensperioden durchlebt, die zur Folge hatten, dass verschiedenste Einflüsse in seinen Werken herauszuhören sind. Weltmusik verbindet er mit Elementen von Jazz, Flamenco, Tango, Nahost, Brasilien, afrikanische Musik bis hin zu zeitgenössischer Musik. Tiefe Anmut und Leidenschaft waren am Sonntag Abend im neuen Konzertsaal im Csello herauszuhören, als Al Di Meola mit zwei Bandkollegen neue, selbst komponierte Werke zum Besten gab. Aber er trug auch Stücke von Astor Piazzola und den Beatles vor. Letztere kamen, natürlich auch auf Grund des Bekanntheitsgrades, beim Publikum besonders gut an. Wieder ein gelungener Abend und ein Schmankerl der Sonderklasse im Csello in Oslip.