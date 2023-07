Sankt Margarethen: „Zefix“ für eine „Prinzessin“

Vollbild

FB

Chris Steger - süßer Vogel Jugend Chris Steger sang das von allen erhoffte "Zefix" Chris Steger Roman Messner heizte die Stimmung kräftig an Markus Kadensky Edmund sang natürlich: "Du bist mei Prinzessin" Markus Kadensky in Action Ein kurzer ruhiger Moment Markus Kadensky auf Höhenflug Dani gibt ihrer Gabi ein Küsschen in Ehren Lea Boditsch und Raffaela Schiefer - eine Freundschaft in Stein gemeißelt Gabi Svolba, Dani Jäger, Markus und Sonja Pollak Nicole und Mariella Wendl "Weiberwirtschaft" aus dem benachbarten Niederösterreich Mädelspower Pöttsching feierte Manus Geburtstag Kathi Geibel und Sandra Nürnberger Einheimische: Manuel Schwarz, Leonie Schmitner, Selina Sommer, Rene Tischa Edmund forderte zum Aufstehen auf Kolossales Ambiente Edmund-Fans Gerd und Manuela Rene Zechmeister, Sabrina Pauleschitz, Tina Binder, Lisa Stadlmüller, Caroline Holler, Günther Baumgartner in Partylaune Christiane Stangl und Christian Freiler Lara Kruckenfellner und Kathrin Gorgosilich Daniela und Christoph - fast Backstage Lisa Baldauf und Renate Peiritsch Edith Hartmann und Sandra Fasching - treue Steinbruch Gäste Thomas und Daniela Christoph, glücklich mit seiner Michi

1 /32