Konzert Klassikklänge im Orgelbauerhaus Eisenstadt

Mozartklänge im Konzertsaal des Orgelbauerhauses Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Werbung

E ine Woche lang durften begabte Studenten aus Europa bei namhaften Künstlern der Haydnphilharmonie im Orgelbauerhaus in Eisenstadt Unterricht nehmen. Am 20.8. präsentierten sie in einem Abschlusskonzert ihr erworbenes Wissen.

Ein malerischer Innenhof, ein romantisches rosenumwobenes Ambiente, Stille, die nur durchbrochen und in ihrem Sein unterstrichen wurde von Klängen klassischer Musik. Die Wirkstätte? Das wunderschöne Orgelbauerhaus in Eisenstadt. Für eine Woche durfte die Österreichisch-Ungarische Haydnphilharmonie hier ihre Sommerakademie unter dem Titel „Roots of Classicism“ abhalten und begabten europäischen Studierenden die Möglichkeit bieten, zu lernen, wie historische Aufführungspraxis auf moderne Instrumente übertragen werden kann. Die talentierten jungen Künstler bedankten sich bei ihren Lehrern für die einzigartige Möglichkeit Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Unter der Leitung von Geza Romberg gaben keine Geringeren als Enrico Onofri, Meesung Hong-Coleman und Jeanne Mikitka 14 Lernwilligen die einzigartige Möglichkeit ihr Wissen zu perfektionieren. Am Sonntag, dem 20.8., durften die jungen ambitionierten Künstler dieses an ihr begeistertes Publikum weitergeben. Das Konzert begann im Innenhof des Orgelbauerhauses unter dem Blätterdach einer Linde und wurde im hauseigenen Konzertsaal weitergeführt. Werke von Joseph Haydn, Johann Sebastian Bach, Wolfgang A. Mozart und anderen Komponisten wurden mit jugendlichem Elan, Feuer und unbändiger Freude dargeboten und vom Publikum mit viel Applaus und Jubelrufen honoriert. Die nächste Aufführung der Haydn Philharmonie findet am 15. Oktober im Csello in Oslip statt. Der Csellist Nicolas Altstaedt wird bei diesem im Mittelpunkt stehen und sein Können gemeinsam mit anderen Musikern präsentieren. Vollbild Mehr aus Eisenstadt Konzert Klassikklänge im Orgelbauerhaus Eisenstadt Lauschangriff Teddy „hörte mit“: Vater und dessen Partnerin verurteilt Jungwinzerserie Stefanie Gerdenits - bodenständiges Naturkind Mehr Top-Stories Tragisch S4-Schnellstraße: Heuer bereits fünf Todesopfer nach Unfällen Lauschangriff Teddy „hörte mit“: Vater und dessen Partnerin verurteilt Burgenlandliga Auswärtssieg: Korherr entscheidet Derby sehr spät FB Gabi Steindl und Silvia Mayerhofer waren mit Fächern hitzebewaffnet Ivan Brkovic und Jelena Funzek genossen ein schattiges Plätzchen im Innenhof des Orgelbauerhauses Robert Müntz versorgte in der alten Apotheke Ulrike Zenker mit Flüssigem Pia Pichler, Sabine Müntz und Martina Koban stimmten sich auf Haydn ein Liebe zum Instrument ... In freudvoller Erwartung der ersten Klänge ... Das Publikum applaudierte den jungen Künstlern gebührlich Die gutgelaunten, lehrenden Künstler Enrico Onofri und Meesun Hong-Coleman verwöhnten das Publikum zum Abschluss des Konzertes mit eigenen Darbietungen Der Manager der Haydnphilharmonie Geza Rhomberg bedankte sich beim Orgelbauerhausbesitzer Robert Müntz für die Zuverfügungstellung der Räumlichkeiten Nina Mayer (BVZ) und Haydn-Philharmonie-Manager Geza Rhomberg beim Rundgang durch das Orgelbauerhaus während der Übungsstunden der Studenten Der Innenhof des Orgelbauerhauses vor dem Eintreffen der Gäste 1 /12 Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer Anzeige Konzert Klassikklänge im Orgelbauerhaus Eisenstadt . Eine Woche lang durften begabte Studenten aus Europa bei namhaften Künstlern der Haydnphilharmonie im Orgelbauerhaus in Eisenstadt Unterricht nehmen. Am 20.8. präsentierten sie in einem Abschlusskonzert ihr erworbenes Wissen.