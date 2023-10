„Live is Life“ im Eisenstädter KUZ

Wie von vielen bedauert, hat sich die legendäre Band OPUS vor zwei Jahren zur Ruhe gesetzt. Wer kennt ihn nicht, den legendärsten Song, der in Burgenland gegründeten Band OPUS? „Live is life“! Es ist schon ein Zeiterl her, als der Burgenländer Ewald Pfleger ihn in einem Sommerurlaub in Ibiza geschrieben hat, noch nicht ahnend, dass er zum Nummer 1 Hit in Österreich, Deutschland, Schweden und Frankreich werden wird und selbst in Großbritannien und der USA große Erfolge feiern wird.

Auf der Suche nach dem Lebenspartner

Im Kulturzentrum hat man am 22.10. erleben dürfen, dass die Begeisterung für diesen Hit bis heute ungebrochen ist. Aufgeführt wurde er allerdings in einer neuen Formation. Man schrieb das Jahr 2019 als die Magie des Lebens eine himmlische Verbindung entstehen ließ. Den drei Schwestern Katharina, Christine und Veronika Schicho gelang es, die Herren von Opus zu verzaubern und davon zu überzeugen, nicht in den angepeilten Ruhestand zu wechseln. 20 Jahre waren sie auf der Suche nach einem musikalischen Lebenspartner, haben sie der BVZ im Interview erzählt, und ihn dann endlich in Ewald Pfleger, Kurt-Rene Plisnier, Günter Grasmuck und Erich Buchebner gefunden. Unvergessen der magische Moment des ersten gemeinsamen Auftrittes in der Grazer Oper 2019.

Künstlerisches Duell von Christine Schicho und Ewald Pfleger Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Liebe, ein bisserl Italien und purer Rock

Dem Publikum in Eisenstadt wurde Musik auf höchstem Level geboten. Alle Musiker trugen ihre Werke mit einer unglaublichen Freude und Begeisterung vor, die sich auf das Publikum übertrug. Bei „Live is Life“ - auf das natürlich alle gewartet haben, vibrierte der Holzboden des Kulturzentrums, bei „Flying High“ schwebte man auf Wolke 7, auf der man bei „Lullaby“, „We Are One“ und „Close Together“ verweilte. Beim französischen „Merci“ schwang Erotik durch die Gemäuer und bei „Welcome To Vienna“ kam man sogar in Urlaubsstimmung. Dieses Lied wird ab nun beim Landen am Flughafen in Wien/Schwechat zu hören sein.

Katharina Schicho bedankte sich bei Ewald Pfleger für die musikalische Magie Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Ach ja, ein weiteres Mal gab's Urlaubsstimmung - sogar mediterrane, romantische. Der aktuelle Song „So Simple“ feiert das Leben, die Liebe und die Leichtigkeit. Eine musikalische Reise nach Rom, ein Spaziergang durch die Stadt, eine unverhoffte Begegnung mit einem Italiener - eine kurze Affäre für ein Wochende - so simple to fall in love! Und dann: wird er zurückgelassen, der Südländer, bleibt aber unvergessen.

Auf die Frage, ob der Song autobiographische Züge aufweist, lachte Katharina Schicho: „Wenn dann ist er lang vergessen, der Italiener!“ Gut so, denn nun ist an ihrer Seite ein waschechter Burgenländer, mit dem sie den ganzen Sommer am Neufelder See surfen gehen und unser schönes Burgenland genießen kann.

Welch bezaubernder Abend!

Wer nun Lust auf ein Konzert bekommen hat - hier die folgenden Termine: 27.10. Fürstenfeld, 28.10. St, Pölten, 18.10. Philharmonikerball im Musikverein Wien, 11.3. Konzert zum Weltfrauentag in der Grazer Oper.