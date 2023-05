Caritas Lerncafé und Jugendzentrum für Hornstein

Derzeit entsteht im Generationenhaus in Hornstein das fünfte Caritas Lerncafé im Burgenland. Das geplante Jugendzentrumsoll „als ein Ort der Förderung und des Austausches für Jugendliche“ im Wintersemester 2023/24 den Betrieb starten.

Das Lerncafé soll Platz für 15 Kinder zwischen sechs und 14 Jahren bieten. Das Jugendzentrum fokussiert dann auf die älteren Teeniese und jungen Erwachsenen zwischen 14 und 20 Jahren. Neben kostenloser Lernhilfe - gerade in Zeiten der Inflation ein wichtiges Angebot für Familien - soll es im Lerncafé auch eine gemeinsame Jause, Freizeitaktivitäten und ein Beratungsangebot für Eltern geben. Begleitet werden die jungen Hornsteiner von geschulten Erwachsenen.

Hornstein stellt Budget und Lokal, Caritas die Expertise

„Wir freuen uns, dass wir dieses einzigartige Projekt in Kooperation mit der Gemeinde erstmals in Hornstein verwirklichen können“, betont Caritas Direktorin Melanie Balaskovics bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bürgermeister Christoph Wolf die gute Zusammenarbeit und bedankte sich für die Unterstützung. Gemeinsam reaktiviere man mit dem Jugendzentrum das Angebot offener Jugendarbeit im Burgenland, so Balaskovics.

Auch der Ortschef ist natürlich stolz auf das „einmalige Angebot für die Hornsteiner Jugend“, das „perfekt Synergieeffekte“ nutze. Dabei setzt die Marktgemeinde Hornstein auf die Expertise der Caritas Burgenland: „Wir stellen Budgetmittel, Räumlichkeiten und Ausstattung zur Verfügung, bei der operativen Abwickeln setzen wir auf die Experten der Caritas“, so der Bürgermeister.

