Neuer Top-Partner für CB Chemie aus Siegendorf

CB Chemie, das seinen Standort zunächst in Baumgarten hatte, wurde im August 2016 gegründet und übersiedelte vor mehr als einem Jahr nach Siegendorf. Das Unternehmen importiert Rohstoffe sowie Chemikalien für Bauunternehmen und die Lebensmittelindustrie und agiert dabei auch als beratendes Bindeglied zwischen internationalen Produzenten und heimischen Endverbrauchern. Seit 2021 hält die OQEMA-Gruppe (ehemals Overlack), einer der führenden europäischen Chemiedistributeure, einen Mehrheitsanteil an der CB Chemie. Die neue Kooperation mit Synthomer sieht CB Chemie-Geschäftsführer Christian Braunshier als „hervorragende Weiterentwicklung“ in der Geschichte des Unternehmens: „Mit Synthomer haben wir einen europäischen Partner gefunden, der uns mit einem sehr attraktiven Produktsortiment ideal unterstützt und ergänzt. Damit sind wir für unsere Kunden in herausfordernden Zeiten ein stabiler und verlässlicher Partner.“

Synthomer möchte in den kommenden Jahren seine Marktpräsenz in Österreich ausbauen, dazu brauche es die besten Distributionspartner, heißt es. „Mit der CB Chemie wird uns das gelingen“, zeigt sich Olaf Schoen, Sales Director Coatings EMEAI, Synthomer Deutschland, überzeugt. Synthomer hat seinen Hauptsitz in London und beschäftigt rund 5.200 Mitarbeiter an mehr als 40 Standorten.

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.