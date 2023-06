Herzen für die Herzambulanz

Um ihr Arbeitsumfeld im Gang- und Wartebereich der Herzambulanz freundlicher zu gestalten, wollte die engagierte Herzinsuffizienzberaterin gestalterische Akzente setzen. Bemalte Herzen aus Holz sollten es sein! Unterstützung fand Frau Imsirovic bei der Tischlerei „Der Fritz“ in St. Margarethen, die Holzherzen anfertigte, Farben wurden von Baumärkten in Eisenstadt zur Verfügung gestellt. Für die künstlerische Gestaltung konnte der Lehrer für Bildnerische Erziehung Hannes Reisner der Mittelschule Theresianum Eisenstadt gewonnen werden. In einer Projektarbeit wurden die Holzherzen von einer Schüler:innengruppe der 3c Klasse im Fach Kreatives Gestalten bemalt und dekoriert.

„Jedes Herz ist ein Unikat“ zeigen sich der Vorstand der Abteilung Innere Medizin I, Prof. Prim. Dr. Rudolf Berger und Marina Imsirovic, DGKP bei der Übergabe der Herzen in der Aula des Theresianum Eisenstadt beeindruckt.

„Projekte wie diese unterstützen wir immer gerne und freuen uns, dass wir gemeinsam mit unseren Schüler die Herzen für das Eisenstädter Krankenhaus gestalten durften,“ zeigen sich der Direktor Johannes Pachinger, MA und der Kunsterzieher Hannes Reisner stolz auf die Ergebnisse ihrer Schüler.