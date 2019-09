Der „Stichtag“ zur Zahlungsaufforderung über 43,2 Millionen Euro (mit Zinsen sollen es bis zu 47 Millionen sein) wurde von den Barmherzigen Brüdern an das Land schriftlich festgesetzt; bisherige Zahlungsaufforderungen seien erfolglos geblieben, wurde seitens des Krankenhauses nun in einer Presseaussendung bekannt gegeben.

Hintergrund der Diskussion ist eine Änderung der Finanzierungsmodalitäten seitens der Burgenländischen Gesundheitsfonds (BURGEF) aus dem Jahr 2015: Mit dieser Neuerung sie es für das Eisenstädter Krankenhaus „nicht mehr möglich gewesen, ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen“. Das Land Burgenland verpflichtete sich auf Basis eines Kooperationsvertrages, die jährliche Abgangsdeckung zu übernehmen. Für die Jahre 2015 bis 2017 sei dies nicht erfolgt, die Genehmigung für 2018 steht noch aus.

Über die Gesamtsumme von 43,2 Millionen Euro gebe es eine Saldenbestätigung, „womit die Forderungen akzeptiert sind“, so die Barmherzigen Brüder. Sollten die offenen Mittel bis 15. Oktober nicht beglichen werden, will man klagen.

Strafrechtliche Vorwürfe des Landes

Das Land überlegt indes die Prüfung strafrechtlicher Schritte, ausgehend von einer Überprüfung des Spitals durch den BURGEF. Dessen Hauptkritikpunkt ist, dass das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Medikamente teurer einkaufe als die Häuser der burgenländischen Krankenanstaltengesellschaft (KRAGES).

Die Barmherzigen Brüder halten dazu fest: „Die Apotheke der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt ist als eigenständiger Betrieb mit einem vom Krankenhaus unabhängigen Budget organisiert und das Krankenhaus kauft Apothekenleistungen wie externe Dienstleistungen zu. Die der Apotheke entstehenden Gesamtkosten sind im Medikamentenpreis eingepreist. In den Anstaltsapotheken der KRAGES sind diese offensichtlich in den Personal-, Investitionskosten etc. des jeweiligen Krankenhauses enthalten und die Preise somit betriebswirtschaftlich nicht vergleichbar und diesbezügliche Vorwürfe vollkommen haltlos.“