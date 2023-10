Zarits folgt Wagentristl als Primar der Kinder- und Jugendabteilung

Zum Herbstsymposium der Kinder- und Jugendabteilung konnte Abteilungsvorstand Prim. Dr. Hans-Peter Wagentristl über 70 interessierte Teilnehmer darunter zahlreiche Kollegen aus dem niedergelassenen Bereich und Mitarbeitende des Eisenstädter Krankenhauses der Barmherzigen Brüder sowie die Mitglieder der Krankenhausleitung, angeführt von Pater Prior Daniel Katzenschläger, begrüßen.

Von Weissenbacher über Wagentristl zu Zarits

Die Eröffnung der Kinder- und Jugendabteilung im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt geht auf das Jahr 1976 zurück, unter der Leitung von Prim. Dr. Gunter Weissenbacher. Es war die erste Kinderabteilung innerhalb der österreichischen Ordensprovinz der Barmherzigen Brüder.

Seit 40 Jahren im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Eisenstadt tätig, davon 25 Jahre als Abteilungsvorstand, blickt Prim. Dr. Hans-Peter Wagentristl auf seine berufliche Laufbahn zurück, die sich Mitte 2024 dem Ende zu neigen wird.

So kommt der Titel des Herbstsymposiums nicht von ungefähr: „Abschied und Neubeginn“. Prim. Dr. Hans-Peter Wagentristl dankt dem Orden der Barmherzigen Brüder und dem Land Burgenland für die Möglichkeiten, der einzigen Kinderabteilung im Landesnorden zu dieser Qualität verholfen zu haben und auch für die Unterstützung, humanitäre Hilfe bei diversen Auslandseinsätzen wie im Iran, in Rumänien, in Israel und zuletzt in der Ukraine leisten zu dürfen.

„Kinderabteilung mehr als medizinische Versorgung“

Prim. Dr. Hans-Peter Wagentristl hat die Generation der Kinderärzte im Burgenland geprägt wie kein anderer. Bekannt und geschätzt wird er für seinen unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Kinder und deren Familien.

„Eine Kinderabteilung zu betreuen ist mehr als medizinische Versorgung. Kinder und deren Angehörige suchen Schutz, Vertrauen, Fürsorge und Geborgenheit und dies wird in der „kindergerechten“ Station in Eisenstädter Krankenhaus gewährleistet,“ dankt Pater Prior Daniel Katzenschläger für diesen besonderen Einsatz. „Ein harmonisches Team aus Ärzten, gemeinsam mit den Pflegekräften und Therapeuten wird an den designierten Nachfolger, OA Dr. Peter Zarits übergeben, der die Funktion des Abteilungsvorstandes Mitte 2024 übernehmen wird,“ gibt der Ordensvertreter bekannt.

Versorgung für Kinder mit Psychosomatik gefordert

Den fachlichen Auftakt machten der Ärztliche Direktor des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Eisenstadt, Prim. Dr. Martin Wehrschütz und Ass. Prof. Dr. Brigitte Hackenberg, Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Koordinatorin für das Burgenland, indem sich auf die veränderten Anforderungen der kindermedizinischen Versorgung eingehen.

Sie setzen sich in ihren Statements für eine bedarfsorientierte Versorgung für Kinder und Jugendliche mit psychosomatischen Symptomen und im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Burgenland ein.

Dafür sind spezielle Behandlungsstrukturen im stationären Spitalsbereich erforderlich, in denen Betroffene besondere fachliche Versorgung erfahren. Ein Therapieerfolg erfordert neben den räumlichen Voraussetzungen ein hohes Fachwissen, ausreichend zeitliche Ressourcen, Geduld und Fürsorge im Zusammenwirken zwischen Kind, Eltern und medizinischem Personal, wie Ärzten, Pflege und Therapeuten.

Nach Fachvorträgen zur pädiatrischen Notfallmedizin von Spezialisten der Univ. Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde Wien, der Klinik Donaustadt Wien, des Landesklinikum Wr. Neustadt sowie thematischen Beiträgen von Medizinern der Abteilung des Eisenstädter Krankenhauses endete der Fortbildungstag mit einem gemütlichen Beisammensein.