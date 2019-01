Ein Wasserschaden legt derzeit große Teile der Ambulatorien in der Burgenländischen Gebietskrankenkasse (BGKK) lahm. Bereits am vorigen Wochenende waren im Zahnambulatorium im zweiten Stock große Mengen an Wasser ausgetreten. Bemerkt wurde der Schaden aber erst am Montag der vergangenen Woche.

Ursache. Hier befand sich der defekte Wasseraufbereiter. | BVZ

„Ein Wasseraufbereiter zur Desinfektion war defekt. Ein Schlauch ist gerissen, und das Wasser konnte sich das ganzs Wochenende ungehindert ausbreiten. Montagfrüh hat es von der Decke im physikalischen Ambulatorium geregnet“, erzählt der Wirtschaftliche Leiter Edgar Gögele.

BGKK-Direktor Christian Moder erklärt: „Durch den Schaden sind große Teile der Ambulatorien unbenutzbar und wir müssen umfangreiche Sanierungen vornehmen. Das beginnt mit einer Trocknung aller Gebäudeteile und dann mit dem Austausch der beschädigten Trennwände und Dämmmaterialien.“

Die Sanierung soll laut Moder etwa zwei Monate in Anspruch nehmen: „Den Betrieb im Ambulatorium für physikalische Medizin können wir – unter beengten Verhältnissen – aufrecht erhalten. Das Zahnambulatorium muss bis zur Fertigstellung der Sanierung geschlossen bleiten“, so der BGKK-Direktor.

Zahnärzte im Umkreis springen ein

Jene Patienten, die bereits Termine hatten, wurden verständigt: „Die Leute haben sehr verständnisvoll reagiert. Viele, die längerfristige Termine haben, haben gesagt, sie warten. Wir haben aber auch die Zahnärzte in der Umgebung, auch im Bezirk Mattersburg, über die Lage informiert, und verweisen die Patienten dorthin“, so Moder.

Trockenlegung. Durch Löcher im Boden strömt heiße Luft. | BVZ

Das Personal des Zahnambulatoriums wird in der Zwischenzeit andere Tätigkeiten ausüben: „Es gibt immer Dinge, die liegenbleiben, vor allem in der Verwaltung. Dafür haben sie nun Zeit.“

Der Schaden, der durch den Wasseraustritt entstanden ist, beträgt laut Moder rund 300.000 Euro.: „Da es sich aber um einen Produktmangel handelt, ist das ein Fall für die Versicherung“, so Moder.