Am vergangenen Sonntag fand im Schloss Esterházy eine „Rätselhafte Schlossführung“ für Familien statt. Kinder mussten dabei ein kniffliges Rätsel rund um den Diener Christoph und das residierende Fürstenpaar lösen. Charlotte Lindner, die die Kinder auf ihrer Entdeckungstour durch das Schloss begleitete, hat für interessante Geschichten während ihrer gelungenen Führung gesorgt.

Die Tour begann im historischen Innenhof des Schlosses und setzte sich in den Privatzimmern des Fürstenpaars nach einer Pause vor dem Haydnsaal, wo man Klaviertönen lauschen konnte, fort. Danach ging es über eine uralte Wendeltreppe in das Zwischengeschoss, wo einst die Kinder der Kammerfrau wohnten. Zum Schluss fanden die Kinder in der Kapelle den Schatz und alle wurden mit Süßigkeiten belohnt. Für die Eltern spielte im Hintergrund Musik von Joseph Haydn. Die Führung findet noch sechs Mal im August und September statt.