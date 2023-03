Krebshilfe Burgenland Osliper Sautanzschmankerl für den guten Zweck

Lesezeit: 2 Min

Initiatoren-Familien rund um Petra und Gerald Weisshappl, Martin Mileder und Ronald Schumich mit Krebshilfe-Geschäftsführerin Andrea Konrath. Foto: zVg Krebshilfe Burgenland

E in richtiger Sautanz - so wie früher – wurde in Oslip am 4. März geboten.