Eisenstadt: Auto kollidierte mit Zug .

Am vergangenen Dienstag, kurz nach halb zehn, ist es zu einem Verkehrsunfall am unbeschrankten Bahnübergang in der Eisbachstraße gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache war ein Auto gegen einen Zug gekracht. Eine Person wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehren Eisenstadt und Kleinhöflein waren mit 28 Mann und sieben Fahrzeugen im Einsatz. Der Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt und mit dem Notarzt ins Krankenhaus gebracht.