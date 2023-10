Ein „Purbach-Krimi“ für den Altbischof

Nach einer sehr gelungenen Buchpräsentation am 22. September in Purbach, wurde nun der „Purbach-Krimi“ dem Altbischof Dr. Paul Iby überreicht. Iby gilt als begeisterter Krimi-Leser und nachdem der Krimi im kirchlichen Bereich angesiedelt ist, überreichten Buchautor Christoph Frühwirth und Franz Steindl als Obmann des Kulturvereins Purbach dem Altbischof den Roman.

Der „Purbach-Krimi“ rund um eine „schöne Leich“

Der Roman „Bruder Benedikt und die schöne Leich“ von Autor, Regisseur und Wahl-Purbacher Christoph Frühwirth handelt vom ehemaligen Gefängnisseelsorger Bruder Benedikt. Der kennt das Rotlichtmilieu im zweiten Wiener Gemeindebezirk nur zu gut, selbst nach seiner Versetzung ins verschlafene Örtchen Purbach findet daher noch so mancher »Wiener Strizzi« den Weg in seinen Beichtstuhl. Als Bruder Benedikt ausgerechnet am Christtag die Leiche des Puff-Besitzers Jean vor seiner Kirchentür entdeckt, nimmt er kurzerhand selbst die Fährte auf.