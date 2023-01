Kroatenball-„Revival“ Kroaten starteten in Trausdorf in die Ballsaison

AG Alexandra Gollubics-Prath

Bestens besucht. Zahlreiche Gäste tummelten sich auf dem Tanzparkett. Foto: HKD

N ach coronabedingter Pause und zuletzt einer „Sommervariante“ in Klingenbach fand das Auftaktevent traditionell wieder am 5. Jänner in Trausdorf statt.