Es glitzerte und funkelte in luftigen Höhen

Am Abend des 13. Juni fand in der Rooftop-Bar des Hotel Galantha eine Schmuckpräsentation des Juweliers Kröpfl statt. Vera und Elisabeth, die Inhaberinnen der renommierten Eisenstädter Firma, veranstalteten für ihre Gäste einen bezaubernden Abend.

Elisabeth und Vera Kröpfl strahlten mit ihrem Schmuck um die Wette Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Nicht nur der exklusive Schmuck der Marken Marco Bicego, Fiore, Longines, Rado oder Tissot glitzerte, auch die Abendsonne tat das ihrige und ließ das Schloss Esterhazy noch goldener leuchten als sonst und versetzte die Terrasse der Bar in ein märchenhaftes Licht. Man schlürfte Prosecco, gab sich den gereichten Appetithäppchen hin, die von Shrimps bis zu Entenbruststückchen reichten, und frönte dabei dem Smalltalk.

Daniel Serafin brachte Opern-Star mit

In diesem Ambiente fand, ebenfalls auf der Terrasse, der Auftritt des Abends statt. Der sympathische Daniel Serafin brachte seine aus Neapel stammende Opernsängerin Francesca Di Sauro mit. Besagte feierte vor einem Monat an der Mailänder Scala ihr Debüt und nun durften die Gäste in Eisenstadt ihr Können bewundern. Mit südländischem Feuer schmetterte die sehr sexy anmutende Francesca die Arie Habanera aus Carmen hin und Gänsehaut war garantiert. „Lasziv“ war wohl das richtige Wort und das beeindruckte nicht nur die anwesenden Herren, nein auch die Damenwelt lag Francesca Di Sauro zu Füßen. Wer sich von ihrem Talent selbst überzeugen will, kann das ab 12. Juli im Steinbruch in Sankt Margarethen tun. Dann findet nämlich die Premiere von Carmen statt.

Die feurige Francesca di Sauro Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Auch das „Mamma Mia!“-Team staunte

Nach einer Pause, die natürlich wieder zum leiblichen Wohl genutzt wurde, präsentierte Alfons Haider ein paar seiner Künstler, die ab 13. Juli auf der Seebühne in Mörbisch beim Musical Mamma Mia für Stimmung sorgen werden. Timotheus und Aeneas Hollweg und Anna Rosa Döller ließen mit den Songs Mamma Mia, Waterloo und Dancing Queen Bewegung ins Publikum kommen und der eine oder andere wagte ein kleines Tänzchen auf der Stelle.

Mamma Mia! Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Was für ein unvergesslicher Abend in nicht zu übertreffendem Umfeld mit bezaubernden Künstlern! Und sicher sind manche der Gäste dem Funkeln und Glitzern des ausgestellten Schmuckes erlegen, der sie vielleicht beim Tragen zu einer Carmen machen wird!

The girl's best friend Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Keine Nachrichten aus Eisenstadt mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.