Alles zum Schutz der Kröte

Frühlingserwachen gibt es nicht nur für Menschen nach der Winter-Lethargie, sondern auch für viele Tiere nach Winterschlaf und -starre. So auch für die vielen Amphibien im und um den Neusiedler See, wie etwa Erdkröten, Laubfrösche oder Teichmolche. Nach dem Erwachen machen sich die Tiere als erstes auf den Weg zu Teichen und Lacken, wo am Nachwuchs gebastelt wird. Das Problem: Dabei kreuzen die Kröten oft die B50, was jährlich für tausende Amphibien tödlich endet.

Schutzzäune seien eine erste Maßnahme um das Massensterben zu verhindern, erklärt Eva Csarmann, Fachreferentin für Amphibienschutz beim Verband der Burgenlnädischen Naturschutzorganse (VBNO), der das Projekt begleitet. „Mithilfe dieser Zäune werden die Tiere von der Fahrbahn abgehalten und zu im Boden eingegrabenen Fangkübeln geleitet. Straßenmeistereien und freiwilligen Helfern arbeiten zusammen, um die Zäune täglich zu kontrollieren, die Amphibien einzusammeln und sicher über die Straße bringen“, schildert die Amphibienexpertin.

Im Bezirk Eisenstadt gibt es mehrere sogenannte „betreute Wanderstrecken“. Eine davon liegt an der B50, wo zwei Zaunabschnitte zwischen Donnerskirchen und Purbach sowie zwischen Purbach und Breitenbrunn Kröten und co. das Leben retten sollen.

„Alle Tiere auf der Roten Liste“

Vor allem Erdkröten, Spring- und Laubfrösche gehen am Nordufer des Neusiedler Sees „ins Netz“. Die Querung der B50 ist dabei eine der wichtigsten Wanderrouten für die Amphibien. Heuer wurde die Zaunanlage um 200 Meter erweitert. Ein Schritt, der „dringend benötigt wurde“, betont Csarmann: „Da alle Amphibienarten ausnahmslos auf der Roten Liste stehen und die Bestände überall stark gefährdet sind, zählt wirklich jedes Tier und jeder Meter Zaun.“

Die Expertin bringt als Zukunftsvision auch einen Amphibientunnel ins Spiel: „Vielleicht wird hier eines Tages sogar eine fixe Tunnelanlage errichtet, die der Population einen nachhaltigen und ganzjährigen Schutz bietet? Ein solches Projekt wäre ein großer Schritt für den burgenländischen Artenschutz und ein wichtiger Beitrag um unsere vielfältige Natur auch in Zukunft zu erhalten.“

