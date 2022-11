KLUDI baut 80 Jobs in Hornstein ab 

Werbung

Das deutsche Unternehmen KLUDI, das auf Küchenarmaturen spezialisiert ist und auch in Hornstein einen Produktionsstandort unterhält, kündigte am Donnerstag einen größeren Stellenabbau an. 80 der 140 Arbeitsplätze in Hornstein „stehen zur Disposition“, Fortschritte bei Digitalisierung und Automatisierung einerseits sowie die schwierige wirtschaftliche Lage angesichts des Kriegs in der Ukraine und der Energiekrise mache diesen Schritt möglich und notwendig.

„Dazu hat das Unternehmen Gespräche mit den Betriebsräten aufgenommen, um gemeinsam sozialverträgliche Lösungen zu erarbeiten“, so KLUDI in einer Aussendung. Die „schrittweise Reduzierung des Personalstands“ – also die Kündigungen – würden die Fortführung der drei Unternehmensstandort sichern, darunter eben auch jener in Hornstein. Einen Zeitrahmen für den Stellenabbau nannte das deutsche Unternehmen nicht.

