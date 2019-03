Noch bis Ende Juni haben die Mitarbeiter der Druckerei Leykam Let‘s Print am Standort Müllendorf Schonfrist. „Wie es danach weitergehen wird, steht noch nicht fest“, lässt Zentralbetriebsrat Franz Prohaska wissen. Grund für das Aussetzen der 15 Kündigungen in Müllendorf ist die Weiterführung der Druckmaschine bis Ende Juni.

Sozialplan auch für Müllendorfer Arbeiter

„Ersten Plänen zufolge hätte die Maschine bereits im Feber abgebaut werden sollen. Jetzt bleibt sie bis Juni in Betrieb“, berichtet Zentralbetriebsrat Prohaska. Ein Sozialplan ist bereits seit Mitte Feber ausgehandelt und auch gültig. Demzufolge erhält jeder gekündigte Mitarbeiter alle Leistungen, die ihm zustehen, wie etwa die Abfertigung Alt und eine zusätzliche Geldleistung.

„So bekommt jeder Mitarbeiter zusätzlich für jedes Jahr, das er im Betrieb gearbeitet hat jeweils 1.050 Euro und bei einem schulpflichtigen Kind 1.250 Euro“, erklärt Prohaska. So würde ein Mitarbeiter, der 20 Jahre im Betrieb war, gemäß dem Sozialplan eine Abfindung von 21.000 Euro erhalten, hat er ein schulpflichtiges Kind, würden ihm 25.000 Euro zusätzlich zustehen. Natürlich gibt es einen Deckel von 27.000 Euro.

Von dem Sozialplan betroffen sind bereits die Mitarbeiter des Werks in Neudörfl (Bezirk Mattersburg). Hier wurden schon 42 Mitarbeiter gekündigt, eine Maschine und zwei Sammelhefter wurden abgebaut. „Die Mitarbeiter werden, so hart es klingt, nicht mehr benötigt“, so der Zentralbetriebsrat. Für sie gilt der Sozialplan. „Für die Drucker wird es schwer, einen neuen Arbeitsplatz zu finden“, ist sich Prohaska sicher. Die Hälfte der Hilfsarbeiter hat wieder einen Job gefunden.