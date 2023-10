Christian Lackinger - so charmant kann Musik sein

Ein Konzert in Fischamend - eine Reminiszenz an Peter Alexander - dargeboten von Christian Lackinger. Schließ man die Augen und lauscht dem Lied „Es muss was Wunderbares sein, von dir geliebt zu werden“, vermag man nicht zu sagen, welchem Künstler die Stimme zuzuordnen ist: Peter Alexander oder Christian Lackinger. Wie ist so etwas möglich? Einfach eine Stimmengleichheit? „Natürlich ist die Ähnlichkeit der Stimme eine Grundvoraussetzung, aber genauso wichtig ist“, erklärt Lucky Dean Luciano „das sich Hineinfühlen in die Person, die man interpretiert. Peter Alexander, Dean Martin, Johnny Cash und Elvis hatten sehr ähnliche Stimmen, aber jeden Einzelnen von ihnen habe ich mir als Person jahrelang erarbeitet. Dazu gehörte ein ausführliches Studium der Biografie, des Charakters, der feinen Nuancen der Stimmen, der Mimik und schließlich auch der Texte, die ich tief in meinem Herzen spüre.“ Christian Lackinger ist ein Perfektionist und überzeugt davon, dass es nur auf diesem Wege möglich ist, qualitativ Hochwertiges darzubieten, das vom Publikum dann als solches empfunden und geliebt wird. Dazu gehört auch, dass alles live gespielt wird.

"Auf die Musik!" Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Hat man erst mal Bühnenluft geschnuppert ...

53 Jahre ist der in Wimpassing lebende Christian Lackinger alt. Die Liebe zur Musik begleitet ihn schon ein Leben lang. 10 zarte Jährchen zählte er, als er voller Stolz in der Pottendorfer Musikschule begann Konzertgitarrenunterricht zu nehmen. Ein paar Jahre später trat er einer Dorfband bei, erkannte aber schnell, dass ihn Kommerzdarbietungen weder beglückten noch befriedigten und so legte er die Musik einige Jahre auf Eis. Aber wie das Leben so spielt: wenn einem etwas vorbestimmt ist, muss es geschehen. Bei Hochzeiten und Geburtstagen hieß es immer: „Bitte Lucky, sing uns was!“ und war er einmal oben auf der Bühne, wollte er nicht mehr hinunter.

Christian Lackinger verspricht seinem Publikum "Mandolinen und Mondschein" Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Nebenbei hieß es studieren. Christian Lackingers Wunsch wäre es gewesen, dieses Studium der Musik oder der Schauspielerei zu widmen, aber sein Papa, Johnny Lackinger, machte ihm in natürlich bester Absicht einen kleinen Strich durch die Rechnung. „Jus oder BWL“ stellte er ihn vor die Qual der Wahl und Lucky entschied sich für Zweiteres, das ihn zu seiner jetzigen Tätigkeit in der Erwachsenenbildung befähigt.

„It's Now or Never“

2010 hatte Christian Lackinger einen Auftritt bei einer Hochzeitsfeier, wo er eine Dame kennenlernte, die ihm ungeniert in die Umkleidekabine folgte und sagte: „Ich will dich!“ Künstlerisch versteht sich - als Elvis Interpret bei einer Casino-Feier. Das war der Startschuss. Die vollendete Perfektion folgte 2017 mit der Gründung der „Memphis Bandits“ - Vollblutmusiker, die auf ihren Konzerten Elvis und Johnny Cash zum Leben erwecken. Mit von der Partie sind unter anderem seine sympathischen, langjährigen Freunde und Weggefährten - der Psychotherapeut Toni Zupanjac und der Umweltanwalt Michael „Migo“ Graf. 2014 ging es sogar zu einem Elvis-Festival nach Las Vegas, wo Christian Lackinger als einziger Europäer das Semifinale erreichte. „Grand Palace Tanzorchester“ ist der mondäne Namen der zweiten Band, die Peter Alexander und Dean Martin huldigt. Für die Dauer eines Abends hat man das Vergnügen sich in die „gute, alte Zeit“ versetzen zu lassen, wo charmante Koketterie die Damenherzen höher schlagen ließ. Wenn man Glück hat sitzt man neben Hans Schüller, dem ehemaligen Schneider von Peter Alexander, der dem „Grafen Bobby“ zu seinem schicken Aussehen verhalf.

"Sag beim Abschied leise Servus" Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Ab 29. Dezember ist es wieder so weit. Im Neufelder Seehotel hat man die Möglichkeit mit den „Memphis Bandits“ zu Elvis und Johnny Cash zu rocken und zu rollen und am 26. Jänner darf man bei einer Peter Alexander Show im Orpheum in Wien dem Charme des Musikers erliegen.