Die neuen Wege der Tina Well

Fünf Jahre war Tina Well jung, als sie ihre musikalische Karriere begann. Das Klavierspiel hatte es ihr angetan, noch mehr aber der Gesang. Diesen schenkte sie zuerst dem Schul- und später dem Kirchenchor. Letztendlich war es aber ein feucht-fröhlicher Abend in einer Karaoke-Bar, der ihr den Weg zur Gesangskarriere ebnete. Infolgedessen trat sie in die erste Band ein und mittlerweile blickt sie stolz auf 23 Bühnenjahre zurück.

Tina Well bei der Eröffnung der Eisenstädter Weintage Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Mal rauf und mal runter

Jahre, die nicht immer leicht waren. Offen spricht die sensible, sympathische Sängerin über die Schattenseiten, die das Rampenlicht mit sich bringt. Eine leichte Aufgabe ist es nicht, sich vor jedem Konzert auf ein sehr hohes Energielevel zu bringen. Fans der Rock- und Popmusik wollen einen immer gut gelaunt sehen. Freude und Power beim Singen sind sogar um ein Quäntchen wichtiger, als die musikalische Qualität, um das Publikum zu bewegen und mitzureißen. Schwierig ist aber das wieder Herunterfahren - das Haushalten mit seiner Energie zu lernen. Obwohl Tina weiß, dass sie enormes Talent hat und das Publikum ihr begeistert zujubelt, quälen sie im Inneren Versagensängste und die Sorge nicht gut genug zu sein: „Ich möchte nun zeigen, dass ich nicht nur die Rampensau bin, sondern musikalisch viel zu bieten habe. Deshalb arbeite ich im Moment hart an mir, sowohl gesangstechnisch, als auch mental. Im kommenden Jahr wird es einiges Neues geben und ich werde versuchen über einen für mich unüberwindbar scheinenden Schatten zu springen.“ Eine Herausforderung, deren Erfüllung die Künstlerin in ihren Anstrengungen antreibt.

Horst Hausleitner, Sebastian Porstner, Wolfgang Glöckl, Tina Well und Leonhard Dickson - die große Besetzung Foto: Steiger, Steiger

Übung macht den Meister

Viele frühere Musikpartner sind mit Tina bis heute in tiefer Freundschaft verbunden. Allen voran Robert Schranz. Ihm ist die Sängerin bis heute zu großem Dank verpflichtet. „Robert hatte in meiner Anfangszeit das ganze technische Equipment und gab mir die Möglichkeit vor Publikum zu lernen und zu wachsen.“ Aber auch Bernhard Walter, Hans Siffert und Rudi Neumayer nennt Tina als wichtige Stützpfeiler ihres heutigen Schaffens. Die Zusammenarbeit mit jedem Einzelnen hat dazu beigetragen, dass Tina heute so erfolgreich ist. In erster Linie sind es aber natürlich ihr angeborenes Talent und ihre beeindruckende Stimme, ohne die all das Üben zwecklos gewesen wäre.

Nach der Geburt ihres zweiten Kindes startete Tina Well neu durch. Mit einem sehr kleinen, angesparten Budget erwarb sie ihr eigenes Musikequipment und erschuf die Marke Tina Well. Seit 2017 ist Wolfgang Glöckl an ihrer Seite - zuerst in musikalischer Verbindung, später auch in privater. „Wolfgang hat mir immer gezeigt, was in mir steckt und erinnert mich jeden Tag daran, dass man niemals auslernt. Wenn mir sprichwörtlich die Luft ausgeht, pumpt er mich mit seiner ruhigen, aber beharrlichen Musikerseele wieder auf.“

Hartes Training für den Erfolg

Der Auftritt am Ball der Wirtschaft im Jänner 2023 in Eisenstadt war der bisherige Zenit von Tinas Bühnenzeit. In nur dreieinhalb Monaten stellte sie mit ihrem Partner Wolfgang eine einstündige, hollywoodreife Show auf die Bühne. Tina Well trainierte mitTänzerinnen eine Choreografie von Celine Weiss ein, deren Qualität staunen ließ. Tägliches Training im Tanzstudio, ein strenger Ernährungsplan, um den Eigen- und Fremderwartungen gerecht zu werden, dazu das Einspielen aller Stimmen zu allen Liedern, um es sich nicht nehmen zu lassen, auch die Choreinlagen selbst zu singen, zehrten an der Substanz, zeigten aber wie sehr sich Disziplin und Fleiß bezahlt machen.

Wer Tina Well noch nicht live erlebt hat, kann dies bei den bald stattfindenden Weihnachtsmärkten nachholen. Am 1. Dezember besteht in Forchtenstein die Möglichkeit, am 8. Dezember in Eisenstadt oder am 16. Dezember bei der Ruster Adventsmeile. Und dann... lassen wir uns überraschen.