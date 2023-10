Hermine Schlag - ein kreatives Multitalent

Im Alter von 14 Jahren wollte Hermine Schlag mit einer Ausbildung an der Keramikschule Stoob den Grundstein für ihre Kunst legen. Leider blieb ihr diese Möglichkeit damals verwehrt und so wurde es die HBLA für landwirtschaftliche Berufe in Sitzenberg, die sie besuchte. Ihr anschließendes Studium an der Agrarpädagogischen Akademie in Wien befähigte sie dazu, 40 Jahre als Landwirtschaftslehrerin in Neusiedl und später auch an der Weinbauschule in Eisenstadt zu unterrichten.

Zur „kroatischen Wildsau“ ernannt

„Kreativ war ich schon mein Leben lang“, lachte die sympathische Künstlern „aber mit dem Malen begann ich erst mit 40 Jahren. Der Grafiker Erwin Moravitz lud mich ein, für ein paar Tage zu ihm nach Oberwart malen zu kommen. Von da an war es meine Leidenschaft, meine Passion.“ Zahlreiche Kurse folgten, zum Beispiel auf Zakynthos und bei Kurt Panzenberger in Rust. Hermine Schlag liebt es, ausschweifend künstlerisch tätig zu sein und so bekam sie am ersten Tag des Workshops von Kurt zu hören: „Du bist eine kroatische Wildsau!“ Ich bin zwar keine Kroatin, aber anscheinend dachte Kurt, alle Burgenländer wären Kroaten - und für mich war es ein Kompliment. Am Ende des Kurses folgte ein noch größeres: 'Hermine, du bist ein kroatisches Naturtalent'.“

Hermine Schlag vor einem ihrer Acrylwerke Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Die künstlerische Rolle der Unterhosen der Nachbarinnen

Hermine Schlag hat ein Gespür für Farben. Früher hat es sie ein bisschen gestört, wenn sie dafür Komplimente bekam, weil sie sich dachte, dass den Leuten die Motive womöglich weniger gefallen würden. Aber irgendwann erkannte sie, dass es ja gerade die Farben sind, die ein Kunstwerk zum Leben erwecken. Lange Zeit hat ihre Leidenschaft den Aquarellen gegolten. Burgenländische Landschaftsmotive und Pflanzen standen bei ihr hoch im Kurs, später folgte Acryltechnik. Vor allem mit dem Pinsel, ein bisschen mit Spachteln arbeitet sie, aber am liebsten mit der Hand. Da wird leidenschaftlich gewischt - mit Fingern, Papier und - besonders künstlerisch anregend - mit den aussortierten Unterhosen lieber Nachbarinnen.

Kunst, Kulinarik und die Rolle des Mannes

Drei Bücher ziert der Name der Künstlerin. In „Kulinarische Impressionen aus dem Burgenland“ darf man pannonische Landschaften in Aquarell bewundern, die jeweils mit einem Kochrezept aus unserem Bundesland versehen sind. Im Buch „Eisenstädter Impressionen“ sind es Bilder der Landeshauptstadt. Hermine Schlag erzählt verschmitzt zwinkernd: „Hierbei musste sich mein Mann mir unterordnen. Das tut er gar nicht gerne. Ich gab das Bild vor und seine Aufgabe als Historiker war es, dazu einen Text zu verfassen.“ Das dritte Buch „Kulinarische Impressionen mit Wildkräutern und essbaren Blüten“ entsprang aus Hermine Schlags Kräuterpädagoginnenausbildung.

Hermine Schlag inmitten ihres Ateliers Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Eierkartons und Milchpackerl um den Hals

Es ist nicht einzig die Malerei, die Hermine zu schaffendem Tun antreibt, wenngleich sie für diese immerhin den Kulturpreis des Burgenlandes bekam. Ihre Familie sagt immer: „Bis auf Bildhauerei haben wir jetzt schon alles durch.“ Aber so viel schöpferisches Potential will ausgelebt werden. Sogar Kurse in Töpfern und Silberschmieden bot sie an. Eine besondere Leidenschaft ist die Gestaltung von Schmuck. Hermine Schlag sieht man immer mit auffallenden, großen Ketten. Hatte sie während ihrer Lehrtätigkeit an einem Tag mal keine um, fragten ihre Schüler: „Hatten sie es heute eilig?“ Kein Material ist vor ihr sicher: Holz, Glas Nüsse, alte Milchpackungen, Eierkartons, Polyester, Schwemmhölzer und vieles mehr, dürfen in den kunstvollen Kreationen ein neues Dasein erfahren.

Momentan hat Hermine Schlag Werke in der Ausstellung „Spuk“ im Klagenfurther Landesmuseum hängen. Von 21. Oktober bis 26. November 2023 hat man im Forum Schloss Wolkersdorf die Möglichkeit der Besichtigung ihrer Werke.