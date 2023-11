Laura Baliga: Eisenstädter Rohdiamant der Malerei im Portrait

Beruflich begonnen hat für Laura Baliga alles mit einer wirtschaftlichen Ausbildung an der HAK in Eisenstadt. Auf die Landeshauptstadt folgte die Bundeshauptstadt, wo sie im internationalen Vertriebsinnendienst Fuß fassen konnte. Trotzdem dominierte stets ein Gefühl der Unzufriedenheit und Laura Baliga begann ihr damaliges Leben und das, was sie bis dahin erreicht hatte, anzuzweifeln. Langsam aber eröffneten sich in der Großstadt neue Möglichkeiten. Eindrücke und Kontakte ließen andere Sichtweisen auf Dinge entstehen.

Einige Werke der Künstlerin Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Die diamantene Welt der Kunst

„Vor sechs Jahren habe ich begonnen, mich intensiv mit dem Thema Kunst auseinanderzusetzen. Eine neue Welt eröffnete sich mir, indem ich Ausstellungen besuchte und zahlreiche Biografien von Künstlern studierte, in denen ich mich so richtig verlieren konnte. Sofort spürte ich, dass das meine Welt ist“, schwärmte die 28-jährige Künstlerin. Sie beschloss den kreativen Weg einzuschlagen und berufsbegleitend das Diplom für Mediendesign an der Creative Design Academy in Eisenstadt zu erwerben.

Als beglückend bezeichnete sie diese Phase, als persönlichen Gewinn die Zeit mit anderen Kursteilnehmern und Lehrenden. Besonders ein Mentor hat sie in ihrem heutigen Tun bestärkt. Nach einem Kursabend unterhielt sie sich mit ihm und vertraute ihm an, wie schmerzhaft es für sie war, in der Vergangenheit für ihr kreatives Tun und für ihre Denkweise von anderen Menschen belächelt worden zu sein. Einer der prägendsten Sätze im Leben der Künstlerin war die Erwiderung des Lehrers: „ Laura, das sind keine wirren Gedanken, das sind Juwelen in deinem Kopf! Du musst nur das Richtige damit machen!“

Deformierte Perfektion in Gold

Mittlerweile lebt Laura Baliga wieder in Eisenstadt, arbeitet hauptberuflich im Vertrieb und Marketing, nebenberuflich als Grafikerin und Künstlerin unter der Marke „Juwelen im Kopf“. Sich nur der Malerei zu widmen, wäre ihr zu wenig. Rationales und Irrationales will sie in ihrem Leben beheimatet wissen, Neues will sie erforschen. Laura ist überzeugt, dass „jeder Mensch ein Unikat ist, jeder kreatives Potenzial hat und jeder wertvoll ist.“ In ihren Werken verleiht sie ihren Gefühlen Ausdruck.

Normal sollen sie auf keinen Fall sein, perfekt schon gar nicht, denn selten ist im Leben etwas perfekt. Sogar die von ihr gemalten Portraits präferiert sie leicht deformiert. Der Einstellung, dass alles Sinn ergeben muss, widerspricht sie. Mittlerweile ist die Kunst für sie nicht mehr Flucht aus der Realität, sondern eine Art von Selbstausdruck. In Acryl verwirklicht sie diesen, kombiniert mit anderen Materialien. Besonders bei den abstrakten Bildern bevorzugt sie die Mixed Media-Technik und so glänzt auch schon mal Blattgold oder Blattsilber am Werk. Ihre Portraits hält sie klassisch in Öl.

Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Authentizität als Schlüssel zum Glück

Laura Baliga sinnierte: „Aus den schlimmsten Ereignissen meines Lebens ist letztendlich das Beste passiert. Ich habe zu mir gefunden und bin nun in der Lage einfach ICH zu sein und das macht mich glücklich. Ein traumhaftes Gefühl ist es, wenn ich andere Menschen mit meinen Bildern verzaubern kann, wenn ich Emotionen in ihnen auslöse. Mein liebstes Tun ist Auftragsbilder anzufertigen, die dadurch entstehen, dass mich Menschen in ihr Inneres blicken lassen. Das verewige ich dann in meinen Werken. Es ist ein Zeichen unserer Zeit, dass Menschen Mauern um sich bauen, dass sie Angst haben, anderen Einblick in ihr Inneres zu gewähren. Ich aber bin überzeugt davon, dass man nur dann glücklich leben kann, wenn man sich der Welt so zeigt, wie man ist.“