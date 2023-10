Wilfried Ploderer - ein Meister seines Faches

Gemalt hat Wilfried Ploderer schon immer gerne, bereits mit drei Jahren als er die Bilder im Kochbuch seiner Mama so exakt kolorierte, dass kein Stricherl daneben ging. Seit frühester Jugend war das Zeichnen ein Lebenselixier für ihn. Beruflich hat alles mit Produktdesign begonnen. Was man sich darunter vorstellen kann? Nachdem ein Freund gesehen hat, in welch gekonnter Art der Künstler die Designs von Snowboards gestaltete, bat er ihn das künstlerische Design einiger Handys zu übernehmen. Der Chef einer bekannten Handyfirma aus Finnland wurde darauf aufmerksam und so entstanden die ersten Aufträge, denen bald weitere folgten. Für eine der renommiertesten Schweizer Elektrofirmen erstellte er Produktdesigns für Kaffeemaschinen und Bügeleisen und erhielt dafür den burgenländischen Werbepreis. Sein Credo heißt: „Alles ist möglich, es gibt nichts, was ich nicht gestalten kann!“

Van Gogh und Monet werden zu einem Ploderer Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Schnelllebigkeit blockiert Fantasie

Für Wilfried Ploderer ist ein innerer Drang Farben zu mischen, zu zeichnen, sein Wissen in Kursen weiterzugeben. Mit viel Enthusiasmus versucht er seine Schüler zum Nachdenken zu bringen, ihre Fantasie anzuregen, die leider durch die Schnelllebigkeit unserer Zeit und durch den Reizüberfluss der sozialen Medien sehr unterdrückt wird. „Jeder Künstler hat seine Berechtigung, seinen Stil, seine eigenen Bilder, sein eigens Publikum“, ist Wilfried überzeugt. Er selbst war die letzten Jahre in der ganzen Welt als Markenbotschafter von Creta Color unterwegs, der letzten Buntschiftfirma Österreichs, die ihre Sitze in Graz und Hirm hat. In dieser Funktion machte er Vorführungen auf Messen und Einschulungen für Händler, denen er näherbrachte, welche Möglichkeiten Künstler ausschöpfen können.

Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Gesprayter Freiraum weckt Neugierde

Nun hat Wilfried Ploderer beschlossen, reisetechnisch etwas kürzer zu treten und dafür das Augenmerk wieder auf seine Kunst zu richten. „Es schadet nicht, sich ein paar Jahre etwas rarer zu machen, denn dann ist die Neugierde der Menschen wieder geweckt“, lacht der sympathische Künstler. Frei nach dem Motto: „Willst du was gelten, komme selten!“ Seine Bilder sind atemberaubend. Hat er sich einige Jahre im fotorealen Bereich bewegt, entstehen nun Werke, deren Hintergrund abstrakt anmutet, im Vordergrund jedoch das Reale beheimatet. Mischtechnik ist angesagt - Spraydose, Acryl, Öl. Mehrere Farbschichten werden aufgetragen, Gedankenblitze lassen Erlebnisse wiederaufleben, die Ploderer auf seinen Reisen gesammelt hat. Reale Elemente hält er für maßgeblich, um eine Botschaft zu vermitteln und Menschen zum Dialog anzuregen. Ein bisschen zeitkritisch will er sein, aber den Betrachtern seiner Kunst auf keinen Fall die Interpretation seiner Kunstwerke aufzwingen. In der Kunst muss Freiraum oberste Priorität haben.

Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Ein Geniestreich ist ihm bei seinen aktuellen Werken gelungen, die einen staunend vor ihnen stehen lassen. In einem Gemälde vereint er Stilelemente zweier bedeutender Maler, die zu Lebzeiten in irgendeinem Bezug zueinander standen. Van Gogh trifft auf Monet, Schiele auf Klimt, Michelangelo auf Raffael. Mit einem ganz eigenen Pinselstrich interpretiert Ploderer Werke großer Meister, so dass sie ihnen unverkennbar zuzuordnen sind, aber doch nicht zu einem Imitat, sondern zu einem einzigartigen Ploderer werden. Harmonisch, vielleicht manchmal ein kleines bisschen provokant, genial - mit Sicherheit auffallend, meist großformatig.

Wer nun Lust bekommt, einen Kurs beim Maestro zu besuchen, kann sich darüber auf https://designploderer.wixsite.com/kunst informieren. Online hat man die Möglichkeiten der Fortbildung, aber auch zum Beispiel nächstes Jahr am Arlberg in luftiger Höhe von 2000 Metern.