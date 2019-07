Am Wochenende steigt das Street Food Festival .

Das European Street Food Festival 2019 ist bereits seit Mitte November 2015 in ganz Österreich unterwegs und durfte bereits an die 2,5 Millionen begeisterte Gäste begrüßen. Am Samstag und Sonntag ist Eisenstadt dran, es warten Burger, Bier und Co auf die Gäste.