Ausschnitt aus: Stars and Stripes: Unsere Apostel sehen die 12 Sterne auch am helllichten Tag. [Kurztitel: „Sterne“]

Szene 1 – Hummel und Kummer

Hummel: Hast ghört? Den Märchenpark verkaufens?

Kummer: Den Familypark. Und ja, habs ghört. Org.

H: Nicht einmal der Bürgermeister hats gwusst.

K: Jetzt weiß ers.

H: Die Franzosen kaufen uns auf. Jetzt habens eh schon den Champagner für

sich gepachtet. Nun also auch den Märchenpark…

K: Gekauft. Nicht gepachtet.

H: Das sagt man so. Bildsprachlich.

K: Ekphrastisch.

H: Ek-wos?

K: Wurscht.

H: Ja, wurscht. Also Märchenpark und als nächstes den Uhudler.

K: Der ist doch gebietsgeschützt.

H: Darum geht’s ja.

K: Verstehst nicht, oder?

H: Doch. Doch. Die baun dann auch das Hotel, gegenüber vom Park, auf der

anderen Straßenseite, von dem seit Jahren die Red´ ist. Und die Unterführung, damit die Gäste barrierelos…

K: Barrierefrei.

H: Die sind ja nicht behindert. Barrierelos, ohne dass zamgführt werden in den Park können.

K: Ich hab gehört, da kommt eine Gondel, keine Unterführung, sondern eine

Überführung. Ein Über-Erlebnis.

H: Für den Über-Menschen?

K: Gott ist tot.

H: Unser Zielpunkt auch… steht seit Jahren leer.

K: Eben. Wer weiß, ob das stimmt mit der Gondel. Vom Zielpunkt sagens ja

auch immer, dass der Spar dort reinübersiedelt.

H: Was kommt dann in den leeren Spar?

K: S´Logerhaus.

H: Und dann ins leer gwordene Logerhaus?

K: Der Zielpunkt.

H: Der leere?

K: Der leere!

Stimme: Es wird geredet, um die Stille zu besiegen, und nur darum. Wissende sprechen nicht. Gewusst hat es jeder. Wieviel Zeit bleibt noch? Ich zähle 28 auf der Fahne. Noch. Nein, Blödsinn, es sind doch immer nur zwölf.

Zwölf Apostel. Zwölf Zeugen. Vier haben ihr Schweigen gebrochen. Einer behauptete sogar zu wissen, wie die Welt untergehe.