Die Erben der beiden verstorbenen Besitzer Sepp Laubner und Robert Schneider haben das Kunst- und Veranstaltungszentrum an die Privatstiftung von Mario Müller verkauft, berichtete der ORF Burgenland (online). Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Müller, der ehemals Eigentümer des Family Park St. Margarethen war und diesen 2019 an ein französisches Unternehmen verkauft hatte, steckte einen Teil des Erlöses in Kunstsammlungen. Die Cselley-Mühle biete ihm ideale Verhältnisse, seine Kunst zu präsentieren, sagte der neue Eigentümer im ORF-Interview. Eine 650 Exponate umfassende Sammlung internationaler zeitgenössischer Kunst soll in Zukunft als Dauerausstellung in der seit 45 Jahren bestehenden Kultureinrichtung untergebracht werden.

Das Gebäude selbst werde ab Herbst renoviert, adaptiert und ausgebaut. Das Veranstaltungszentrum und die dahinter stehende Gesellschaft sollen vorerst bestehen bleiben, so Müller.