„Land of mine“ - Faszination Film in Wulkaprodersdorf

Helmut Schwarz, seines Zeichens auch Obmann des Eisenstädter Foto- und Filmclubs „Die Lichtclique“, gewann im Frühjahr die diesjährige Staatsmeisterschaften des VÖFA (Verband der österreichischen Filmautoren). Sein Dokumentarfilm "Land of mine", der die Problematik von Landminen in Bosnien Herzegowina thematisiert, begeisterte Fachjury wie auch Publikum.

Auf Einladung des Kulturvereins Pauka wird Schwarz nun am 10. November in der Wulkaprodersdorfer Mehrzweckhalle anhand dieses Films sowie weiterer Produktionen einen Einblick in sein Schaffen geben. So wird er über das „Making-of“, wie er zum Filmen generell und zu Filmprojekten gekommen ist sowie über Erlebnisse und Geschichten rund um die Dreharbeiten seiner Filme erzählen. Beginn ist um 19 Uhr, Eintritt: freie Spende. Eine Anmeldung ist erwünscht unter kulturvereinpauka@gmail.com oder 0664/2811715.