Orchester, Wal & Schmetterling in Eisenstadt

Wer heuer das „Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt“ alias KUZ nicht besucht, kann zu Silvester 2023 nicht behaupten, vollwertigen Gebrauch der eigenen Augen und Ohrwaschln gemacht zu haben.

Das Jahr 2023 beginnt am kommenden Mittwoch mit Hochkultur, dem Neujahrskonzert des Haydnorchesters Eisenstadt unter der Leitung von Peter Schreiber. Am 13. Jänner folgt die erste Überraschung, das Theaterstück „Kunst“ von Yamine Reza. Die französische Autorin ist keine Unbekannte, ihr letzter Bühnenhit „Gott des Gemetzels“ wurde sogar von Roman Polanski mit Christoph Waltz, Kate Winslet und Jodie Foster verfilmt. „Kunst“ fragt bissig-komisch, ob ein Gemälde eine lebenslange Männerfreundschaft ruinieren kann?

Ein burgenländischer Kontrast dazu wäre die Road-Opera „Vanessa geht zu den Walen“ am 2. Feber. Musiker Ferry Janoska und Regisseur Peter Wagner lassen eine junge Umweltschützerin zu eindrucksvollen Aufnahmen des australischen Naturfilmers Brett Vercoe zum Versuch aufbrechen, Wale vor der Meeres-Verschmutzung zu retten. Die Oper wird in Dolby-Surround aufgeführt – das Publikum sitzt mitten im Geschehen, das Bühnenbild umschließt die Gäste.

Kabarett drinnen, große Musik draußen

Es darf aber auch gelacht werden. Zuerst holt Lydia Prenner-Kasper ihr im Vorjahr krankheitsbedingt ausgefallenes Kabarettprogramm „Damenspitzerl“ am 27. Jänner nach. Am 15. März kann man Viktor Gernot beim „Schiefliegen“ zuschauen, die Burgenland-Premiere Eva Maria Marolds „Radikal inkonsequent“ ist am 13. Oktober, der humorvolle Jahresabschluss von Lukas Resetarits mit „Über Leben“ am 30. November. Auch musikalisch ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Im KUZ wird im März der Geist von Freddy Mercury beschworen, im Mai kommt der große Konstantin Wecker leibhaftig nach Eisenstadt. Etwas außerhalb des KUZ, im Schlosspark, treten am 7. und 8. Juli im Zuge des neuen „Butterfly Dance“ und der „Lovely Days“ Stars wie Jethro Tull, Parov Stellar, The Wailers und Stereo MC‘s auf. Und für die Kleinen gibt es neuaufgelegte Klassiker: Die Schöne und das Biest, die kleine Meerjungfrau, Biene Maja sowie Peter Pan laden zum Mitsingen ein.

