Für Kurzentschlossene: Konzert in der Fischerkirche

Heißer Tipp für Kurzentschlossene: Am Donnerstag, den 20. Juli, findet in der Fischerkirche ein Hofkonzert des Kulturvereins Rust statt. In Kooperation mit der Familie Triebaumer feiert die Konzert-Reihe heuer ihr 40. Jubiläum. Zu diesem Anlass erklingen in den historischen Gemäuern Flöten-, Klarinetten- und Bassethorn-Klänge. Beginn ist um 20 Uhr, die Tickets kosten 20 Euro.

Seit 1983 widmet sich der Kulturverein Rust der Erhaltung und Förderung von Kulturgut, „Wir meinen, die Hofkonzerte gehören gefördert. Menschen können einander begegnen, man muss die Feste einfach feiern wie sie fallen“, erklären der Kulturverein und die Familie Treibaumer voller Vorfreude auf das anstehende Hofkonzert in der Fischerkirche.