Angie Fischer - so (farben)froh, wie ihre Bilder

Eine Burgenländerin ist sie, die Angie Fischer und tief mit ihrem Bundesland verwurzelt. In Siegendorf aufgewachsen, hat es sie später der Liebe wegen nach Baumgarten verschlagen. Die Inspirationen für ihre Kunstwerke findet sie rund um ihren Heimatort - vor allem bei ihren geliebten Teichwiesen, aber eigentlich im gesamten Burgenland. Zu erwähnen ist an dieser Stelle besonders der Neusiedler See - das Wasser, das Schilf, die Boote, die Romantik der Stadt Rust. Aus diesem Grund findet hier im Moment ihre Ausstellung „Die Farben des Burgenlandes“ statt. Den größten Teil der Ausstellung kann man in der Galerie „Hospitium“ bewundern, die in einem entzückenden Künstlergasserl ansässig ist, ein paar weitere Bilder in der Galerie der Vinothek und Weinbar Elfenhof.

Sepp Laubner als Wegbereiter und Wegbegleiter

Hauptberuflich arbeitet Angie Fischer im Amt der burgenländischen Landesregierung, zusätzlich als Trainerin für Kommunikations- und Persönlichkeitsbildung. Ihr Leben lang war sie schon kreativ tätig - Christbaumschmuck basteln, venezianische Masken gestalten, Blumensträuße im Geschäft ihrer Schwiegermutter binden ... Aber zur Malerei hat es sie erst 2003 gezogen. „Vielleicht war es der Sepp Laubner, der den Grundstein gelegt hat. Er war mein Zeichenlehrer und hat mich anscheinend schon in jungen Jahren für die Malerei sensibilisiert. Außerdem wurde er später zu einem guten Freund und ich war eine Bewunderin seines Könnens. Wir wollten unbedingt zusammen ein Bild malen - er versprach, mir zu zeigen, wie er sein unvergleichliches Rot hinbekommt, aber leider ist es aufgrund seines Ablebens nicht mehr dazu gekommen“, erzählt Angie Fischer.

Angie Fischer mit einer Impression des Ruster Hafens Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Denn das höchste Glück auf Erden ...

Angie Fischers Rot ist aber fast genauso schön geworden, wie das ihres Mentors und so gehört es zu ihren Lieblingsfarben neben Grün und Gelb. Angies Credo: „Farbenfroh müssen meine Bilder sein und eine positive Stimmung vermitteln. Es macht mich so glücklich, wenn Menschen meine Bilder erwerben, aufhängen und sie mir dann erzählen, dass sie sich jeden Tag daran erfreuen. Das ist für mich das höchste künstlerische Glück!“ Techniken und Farben wendet sie unterschiedlichste an: Acryl, Aquarell, Tusche, Aquarylic, Encaustic, Kaffee, Schellack, Bitumen, Schütttechniken, Pinsel, Spachtel, Leinwand, Holz, Papier, Fassdauben ... vor nichts macht sie Halt, probiert laufend Neues aus. Das nächste Vorhaben, das sie angehen will, ist ein Hineinschnuppern in die digitale Kunst. Eine große und wichtige Stütze ist Ehemann Christian, sei es beim Aufbau von Ausstellungen oder beim Aktualisieren der Homepage. Außerdem ist sein Feedback unverzichtlich.

Angie Fischer präsentierte ihr Bild "In meinem Garten" Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

Kunstwerk vermittelt: „Alles wird gut“

Angie Fischer erinnerte sich an eine ihrer schönsten Ausstellungen. Im Stift Göttweig hat sie stattgefunden. Eigens dafür hat Angie sakrale Motive auf Leinwand gebracht - darunter die Muttergottes mit dem Jesuskind. Ein Pater des Klosters hat sich auf Anhieb in dieses Werk verliebt und es erworben. In der Stiftskirche hielt er mitten in der für alle so schweren Coronazeit eine Messe ab, deren Mittelpunkt Angie Fischers Bild bildete. Es war mystisch, coronazeitbedingt beklemmend, aber auf eine Weise auch hoffnungsbringend. Als würde Angie Fischers Mutter Gottes allen Anwesenden versuchen zu sagen: „Alles wird wieder gut!“

Noch bis 20. September kann man die fröhliche, ponnonisches Lebensgefühl vermittelnde Ausstellung „Farben des Burgenlandes“ in der Galerie Hospitium und im Elfenhof besuchen. Die Öffnungszeiten der Galerie sind: Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag von 16 bis 22 Uhr. Weitere Informationen zu Werken von Angie Fischer finden sie auf ihrer Homepage: www.angiefischer.jimdo.com.