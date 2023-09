„Kunst fürs Büro“ Großhöfleinerin stellt ihre Kunst im Büro aus

v.l.n.r.: Thomas Holzmüller, Anna Schweifer, Carina Fink, Silvia Lehner, Andreas Sommer, Tanja Nagelreiter und Sandra Kutrowatz. Foto: BVZ, Daniel Freismuth

K ünstlerin Silvia Lehner aus Großhöflein hat in den neuen Büros von Sommer & Zarits Steuerberatung in Eisenstadt ihre Bilder ausgestellt. Die Ausstellung steht unter dem Motto „Kunst fürs Büro“ – Kunstwerke gehören laut Lehner nämlich nicht nur in Galerien, sondern spielen auch in Büros eine wichtige Rolle. Zusehen sind die Bilder noch bis 22. April 2024.

Foto: BVZ, Leonhard Falb